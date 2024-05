Jornal inglês detona Antony após provocação: "Vergonhoso" | A TARDE

O Manchester United se classificou à final da Copa da Inglaterra após vencer, nos pênaltis, o Coventry City, da segunda divisão. Entretanto, apesar do resultado positivo, a atuação foi um tanto quanto tímida, sabendo que colocou 3x0 de vantagem e sofreu o empate. Assim, o brasileiro Antony foi detonado pela mídia inglesa após provocar os atletas da equipe adversária.

O jornal Manchester Evening News não gostou da atitude do meia-atacante, que, em frente a linha de concentração do Coventry, colocou as mãos nos ouvidos, ironizando. Por outro lado, grande parte dos jogadores do United mal comemoraram a classificação, que foi sofrida no limite. Enquanto isso, o capitão dos Red Devils, Harry Maguire, ao fim das penalidades, foi em direção ao clube da segunda divisão para parabenizá-los pelo trabalho.

Desta forma, o Jornal inglês definiu a atitude como "vergonhosa", avalizando a atuação do brasileiro com nota 4.

"Antony colocou as mãos nos ouvidos enquanto Højlund celebrava após confirmar o pênalti decisivo nas cobranças. Quase todos os outros jogadores do United ficaram quietos no círculo central. Eles estavam envergonhados. Mas Antony foi vergonhoso", opinou.

Com a classificação, o United vai enfrentar o Manchester City, reeditando a final da edição passada, quando a equipe azul conseguiu o título ao vencer por 2x1. O confronto será no dia 25 de maio, no Estádio de Wembley, em Londres.