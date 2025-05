Saiba data, horário, local e transmissão da final da Europa League

Casemiro pelo Manchester United - Foto: Oli Scarff/AFP

Falta pouco mais de uma semana para a grande decisão do segundo maior torneio de clubes europeus, e as expectativas começam a aumentar do lado dos dois participantes da final da Europa League 2024/25. Em um clássico inglês, Tottenham e Manchester United decidirão a taça na Espanha na próxima quarta-feira, 21 de maio, às 16 horas no horário de Brasília.

O United alcançou a final vencendo o Athletic Bilbao, clube espanhol, em um sonoro agregado de 7 a 1 pela semifinal. Já o Tottenham passou pelo Bodo/Glimt, da Noruega, vencendo por agregado de 4 a 1.

A grande final de 2025 não trará novidade para nenhum dos lados - ambos os clubes já foram campeões da Europa League, sendo o United na temporada de 2016/17, e os Spurs em 1971/72 e 1983/84. Os dois também já sabem o que é perder a final, já que o United foi vice-campeão em 2020/21, e o Tottenham, em 1973/74.

A conta está prestes a aumentar para um dos dois, e o grande campeão será consagrado no estádio San Mamés, localizado em Bilbao, na Espanha.

Ao longo dessa temporada, já foram três confrontos entre United e Tottenham, com todos os placares favorecendo os Spurs, por 3 a 0 na Premier League, 4 a 3 na Copa da Liga Inglesa e 1 a 0 no segundo jogo pela Premier.

O jogo terá transmissão pela ESPN no Star+ e pelo SBT na televisão aberta.

O futuro de Casemiro

A final da Europa League é especialmente importante para um brasileiro - Carlos Henrique Casemiro. Foi no torneio que termina na semana que vem que seu destino mudou de uma saída quase certa do United para uma chance de continuar no clube, pelas atuações decisivas que apresentou durante a competição.

Segundo o jornal The Sun, o treinador Rúben Amorim estaria revendo a saída de Casemiro dos Red Devils, especialmente por sua experiência e versatilidade que se manifestaram na Europa League. Para ele, as características do brasileiro seriam perfeitas para a temporada seguinte do United.

O contrato de Casemiro termina no final da temporada 2025/26, mas o próprio jogador já afirmou que quer permanecer no clube. “Quero ajudar no que puder, estarei lá. Essa é a minha mentalidade. Eu ganhei o que ganhei. Mas eu sempre quero mais”, comentou.

A atuação-destaque de Casemiro na competição foi contra o Athletic Bilbao, jogo em que o brasileiro marcou gol no 4 a 1 do jogo de volta.