Champions: Uefa reproduz hino da Europa League em Aston Villa e PSG

Estádio Villa Park é o palco do jogão entre Aston Villa e PSG - Foto: Reprodução / X/ @AVFCOfficial

Um erro inusitado marcou o início da noite desta terça-feira, 15, em Villa Park, na Inglaterra, palco do confronto entre Aston Villa e PSG, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League.

Em vez do tradicional hino da maior competição de clubes do continente, os alto-falantes do estádio executaram o hino da Europa League.



A troca das trilhas aconteceu durante o pré-jogo, quando as equipes estavam perfiladas no gramado.

Mundialmente conhecido, o protocolo da Champions League tem a execução de seu hino acompanhado de imagens dos jogadores um a um. Contudo, os atletas demonstraram estranhamento com a música errada.

A gafe repercutiu de imediato nas redes sociais. Torcedores e jornalistas criticaram o erro grotesco. Até o momento, a Uefa ainda não se posicionou sobre o fato.

Mosaico bonito, festa da torcida do Aston Villa na Champions, antes de encarar o PSG, e na hora do hino... TOCAM O DA EUROPA LEAGUE! 😂



O PSG obteve vantagem após vencer o jogo de ida em Paris por 3 a 1. O Aston Villa precisa vencer por três gols de diferença para se classificar dirertamente. Se ganhar por dois gols de vantagem, leva a decisão da vaga para os pênaltis.

O vencedor deste confronto enfrentará na semifinal quem passar do embate entre Barcelona e Borussia Dortmund. No primeiro jogo, na Espanha, o Barça goleou por 4 a 0 e está próximo de se qualificar.