Barça detona Dortmund e está com o pé na semifinal da Champions League

Lamine Yamal (dir.) comemora seu gol com dancinha ao lado de Balde - Foto: Reprodução / Instagram / @fcbarcelona

O Barcelona está com um pé na semifinal da UEFA Champions League. Em uma atuação dominante nesta quarta-feira, 10, no Estádio Olímpico Lluís Companys, a equipe espanhola goleou o Borussia Dortmund por 4 a 0, no jogo de ida das quartas de final da competição.

O brasileiro Raphinha foi o grande nome da partida, participando diretamente de três gols. No primeiro, o atacante desviou para o gol uma bola que seria finalizada por Cubarsí. Depois, distribuiu duas assistências para coroar a atuação destacada.

Lewandowski, ex-jogador do Borussia, também brilhou com dois gols, sendo o segundo e o terceiro do Barça, e aplicou a chamada "lei do ex".

O terceiro gol, inclusive, teve jogada construída com extrema qualidade. A joia espanhola Lamine Yamal, de 16 anos, fechou o placar em um contra-ataque letal.

Com o resultado, o Barcelona pode perder por até três gols de diferença no jogo de volta, na próxima terça-feira, 16, às 16h, no Signal Iduna Park, na Alemanha.

Caso o Dortmund vença por 4 a 0, a decisão irá para a prorrogação. Um triunfo alemão por cinco gols ou mais garante a classificação ao time aurinegro.