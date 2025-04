Europa League: United vira de maneira épica sobre o Lyon e vai à semi

Jogadores do Mancheser United comemoram a virada inesquecível contra o Lyon - Foto: Reprodução / X / @ManUtd

O Manchester United escreveu mais uma história inesquecível em sua casa apelidada de "teatro dos sonhos".

Na tarde desta quinta-feira, 17, o time inglês derrotou o Lyon de virada na prorrogação por 5 a 4, no Old Trafford, e se classificou para as semifinais da Uefa Europa League.

O United vai encarar o Athletic Bilbao, da Espanha. A outra semifinal será entre Bodø/Glimt-NOR e Tottenham.

Jogo eletrizante na prorrogação e com virada nos acréscimos

No tempo normal foram quatro gols marcados. Manuel Ugarte e Diogo Dalot marcaram para os ingleses, enquanto Corentin Tolisso e Nicolás Tagliafico marcaram para o time de John Textor.

O "gran finale" ficou para a prorrogação, que teve cinco gols e uma virada espetacular. Rayan Cherki e Alexandre Lacazette deixaram o Lyon na frente na primeira etapa do tempo extra.

Os Diabos Vermelhos mostraram sua força e viraram de forma épica no segundo tempo, com Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo e Harry Maguire nos acréscimos.