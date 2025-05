United atropela e Tottenham confirma final inglesa na Europa League

Casemiro, brasileiro do Manchester United - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sempre tradicionais em competições continentais, os clubes da Premier League não conseguiram chegar até à final da Liga dos Campeões, mas vão protagonizar a grande decisão da Europa League. Nesta quinta-feira, 8, o Manchester United confirmou o favoritismo e bateu o Athletic Bilbao por 7 a 1 no placar agregado e enfrentará o Tottenham, que eliminou o Bodø/Glimt-NOR por 5 a 1 e tentará conquistar seu primeiro título na história do torneio.

No Old Trafford, em Londres, os Red Devils golearam os espanhois por 4 a 1 e confirmaram a classificação para a final após vencer por 3 a 0, fora de casa. O atacante Højlund, o brasileiro Casemiro e o meia Mason Mount, que marcou duas vezes, balançaram as redes pelos ingleses.

Os Spurs também avançaram de fase com certa facilidade após bater os noruegueses por 2 a 0, na partida de volta, mesmo com a vantagem exercida no duelo de ida. O artilheiro Solanke e o português Pedro Porro marcaram e asseguraram a classificação para o Tottenham.

Marcada para a próxima quarta-feira, 21, a grande final da Europa League está marcada no Estádio de San Mamés, em Bilbau, na Espanha. Vale mencionar que o Manchester United conquistou a edição da temporada 2016/17 e busca o bi-campeonato do torneio.

A Conference League também terá final definida nesta quinta-feira. Também clube inglês, o Chelsea bateu o Djurgården por 5 a 1 no placar agregado e agora espera o vencedor de Fiorentina e Real Betis, que, até a publicação desta matéria, estão empatados em 3 a 3 no agregado e estão em campo pela prorrogação.