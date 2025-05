Bia Haddad bate norte-americana e segue viva no WTA de Estrasburgo

Bia Haddad retorna às quartas de final de um torneio da WTA após sete meses - Foto: Ryan Lim/AFP

Brasil! Beatriz Haddad Maia derrotou a norte-americana Ashlyn Krueger na manhã desta quarta-feira, 21, pelas oitavas de final do WTA 500 de Estrasburgo, na França. Com a vitória, a tenista brasileira retorna às quartas de final de um torneio da WTA após sete meses.

Atual número 23 do mundo, Bia não deu chances para Krueger, 34ª no ranking, e fechou a partida em 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (3) e 6/3. Principalmente pelo equilíbrio do primeiro set, o duelo durou 1h49min.

Em busca por uma vaga nas semis de Estrasburgo, Bia Haddad terá como adversária a vencedora do confronto entre a norte-americana Emma Navarro, nona do ranking, contra a russa Anna Blinkova (65ª), ainda nesta quarta.

Vivendo uma temporada ruim, a número 1 do tênis brasileiro acumula cinco vitórias e 14 derrotas, tendo chegado a perder nove partidas consecutivas em 2025.