Bia Haddad é atropelada por tcheca e dá adeus ao Masters 100 de Roma

Bia Haddad foi derrotada com tranquilidade por Marie Bouzková - Foto: David Gray/AFP

Bia Haddad Maia está eliminada do WTA Masters 100 de Roma. Nesta quinta-feira (8), a brasileira foi derrotada para a tcheca Marie Bouzková, deixando a competição logo em sua partida de estreia.

Sem se encontrar na partida, Bia Haddad foi superada por 2 sets a 0. No primeiro, foi atropelada por 6/0 e até reagiu no segundo, mas não o suficiente para evitar o 6/3.

Confirmando a má fase nas quadras, a tenista brasileira chegou ao 14º revés em 17 jogos na atual temporada.

Bia Haddad segue como 22ª colocada do ranking mundial. Bouzkova, que ocupa a 53ª posição, segue no torneio e enfrentará a japonesa Naomi Osaka, atual 48ª do mundo, no sábado (10).