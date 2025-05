Wild vence, Fonseca perde e brasileiros vivem estreias opostas em Roma

João Fonseca no ATP Tour Madrid Open em abril - Foto: THOMAS COEX / AFP

Thiago Seyboth Wild e João Fonseca estrearam nesta quinta-feira, 8, no Masters 1000 de Roma. Enquanto o primeiro avançou para a segunda rodada do torneio, o jovem João Fonseca ficou pelo caminho.

Wild, atualmente número 120 do ranking ATP, derrotou o português Nuno Borges (N.40) por 2-1, com parciais de 6-1, 4-6 e 6-4, e garantiu vaga na próxima fase do torneio italiano, na qual enfrentará o canadense Felix Auger-Aliassime.

Já Fonseca, número 65 do ranking, e uma das grandes promessas do circuito, foi derrotado pelo húngaro Fabian Marozsan por 2-0, parciais de 6-3 e 7-6 (4).