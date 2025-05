VÍDEO: Rossi desabafa após tentativa de assalto no Rio de janeiro

Carro do goleiro Rossi do Flamengo foi atingido por quatro tiros - Foto: Reprodução

A madrugada desta quinta-feira, 8, foi de susto para jogadores do Flamengo, especialmente para o goleiro Agustín Rossi. Após o desembarque no Rio de Janeiro, por volta das 5h30, o carro blindado em que o argentino estava foi alvejado com quatro tiros durante uma tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso. Felizmente, ninguém se feriu.

A delegação do clube carioca havia acabado de retornar da Argentina, onde empatou em 1 a 1 com o Central Córdoba, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Rossi seguia para casa com um motorista particular quando foi surpreendido pela ação criminosa.

Por meio de nota enviada por sua assessoria de imprensa, o goleiro se pronunciou e lamentou o episódio violento que sofreu.

“Hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação”, disse o arqueiro.

Outros jogadores do Flamengo também estavam em seus próprios veículos no momento do ocorrido e passaram pelo mesmo ponto da tentativa de assalto, mas não tiveram seus carros alvejados.

O clube informou que todos os envolvidos chegaram em segurança às suas casas e que novas atualizações podem ser feitas ao longo do dia.

A programação do time segue com reapresentação no CT Ninho do Urubu ainda nesta quinta-feira, visando o duelo contra o Bahia, neste sábado, 10, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.