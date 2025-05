"Quebrando barreiras": mulheres à frente da Copa do Mundo feminina

Milena Andrade, gerente de operações da Arena Fonte Nova - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Em toda Copa do Mundo, o Brasil inteiro para, assiste e torce pela Seleção Brasileira em todos os campos por onde passa. Em 1950 e 2014, um gostinho a mais fez com que os brasileiros vivessem a experiência de apoiar os jogadores presencialmente e de perto, enquanto todos eles jogavam dentro de casa, em solo nacional. Agora, pela primeira vez, esse gostinho está de volta - o Brasil é a sede escolhida para a Copa do Mundo feminina de 2027.

Não suficiente, assim como em 2014, a Bahia e Salvador terão um motivo a mais para torcer e comemorar neste mundial, com a Arena Fonte Nova sendo escolhida como uma das oito cidades que receberão jogos do torneio. Junto a Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e Recife, a primeira capital do Brasil se tornará mais uma vez um dos focos do futebol internacional.

Para a gerente de operações da Fonte Nova, Milena Andrade, essa vez consegue ser ainda mais especial do que a primeira, pela representatividade que carrega. “Pela primeira vez, teremos uma Copa do Mundo feminina no Brasil, e ela acontecerá aqui, na nossa casa, dentro da Fonte Nova. Isso é muito representativo”, comentou.

“A alegria será contagiante, e tenho certeza que as pessoas estarão comovidas e felizes por participar desse momento tão especial para todos nós”, completou. Milena está à frente de uma equipe dedicada intensamente aos preparativos para receber o tão aguardado mundial, com trabalhos a todo vapor desde a última quarta-feira, 7, quando o anúncio foi feito.

A Fonte Nova estava imersa na atmosfera da Libertadores entre Bahia e Nacional quando foi divulgada como sede da Copa do Mundo. No momento do anúncio, toda a equipe responsável por fazer os jogos acontecerem na Arena estava focada no campo, recebendo a notícia da equipe de comunicação da própria Fonte.

“Eu estava em plena operação de jogo quando o anúncio saiu. Quem recebeu a informação foi a equipe de comunicação do estádio. Ficamos muito felizes. Iluminamos o estádio de verde e amarelo, fizemos vídeos institucionais e já começamos a comunicação nas redes sociais”, contou Milena.

A iluminação, no entanto, foi apenas a primeira das muitas surpresas que a Fonte Nova já está pensando para o evento histórico que sediará. “Será um planejamento criativo e inovador para receber a Seleção Brasileira feminina com muito carinho e boas energias, torcendo para que sejam jogos memoráveis”, garante.

Arena feminina

Sediar uma Copa do Mundo é, por si só, histórico. Mas fazê-lo pela primeira vez em uma competição que carrega tanta representatividade torna todo o evento ainda mais brilhante e especial, colocando nos holofotes do esporte a cidade que a cada ano ganha mais força no cenário nacional, e as mulheres que a cada dia conquistam mais espaço no mundo do futebol.

No campo, estarão as mulheres. Nas arquibancadas e nos bastidores, também. Como líder da equipe que organiza toda a Arena, Milena vê a maior força da Copa do Mundo na representatividade que ela trará para o Brasil e para a Fonte.

“Hoje, as mulheres estão conquistando cargos importantes no mercado de trabalho. O futebol ainda tem essa característica masculina, mas estamos quebrando essas barreiras. Ter um Mundial feminino no Brasil e ver tantas mulheres nos bastidores, contribuindo para que tudo aconteça de forma segura e estratégica, mostra que estamos conseguindo chegar onde queremos”, afirma.

Para a organização, trabalhar no Mundial de 2027 é não somente levar à frente o nome da Fonte Nova, mas também realizar os sonhos de meninas brasileiras que querem se aproximar do futebol e poderão enxergar a arena como grande palco do futebol feminino.

“Trazer a Copa do Mundo para Salvador é um legado gigantesco. Representatividade, acolhimento do público de fora, movimentação na economia, turismo, voluntariado. É uma oportunidade única para muitas crianças e jovens meninas verem de perto suas ídolas. Isso é história sendo feita”, comemora Milena.

Arena Fonte Nova, sede da Copa do Mundo feminina de 2027 | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

“Acho que é uma janela aberta de oportunidade para as meninas que sonham em trabalhar com futebol, tanto as que estão por aí jogando em escolinhas, quanto as que sonham com os bastidores. Acreditem onde querem chegar, não desistam. É preciso se capacitar, cuidar da parte emocional e estratégica. Trabalhar duro para alcançar cada etapa é fundamental”, completa.

Fonte de gols

Seguindo o apelido pelo qual é carinhosamente chamada por organizadores e torcedores, a Arena Fonte Nova vem se consagrando cada vez mais como a “Fonte de Gols”, já consolidada como o principal estádio do Norte e Nordeste brasileiro.

Única arena das duas regiões a sediar competições internacionais, a Fonte já recebeu sete torneios, incluindo uma Olimpíada, nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. “A Fonte Nova, sendo um equipamento multiuso, também tem peso nesse processo, o que pode ter influenciado para que jogos femininos aconteçam com mais frequência aqui”, comenta Milena.

Arena Fonte Nova, sede da Copa do Mundo feminina de 2027 | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

“A nossa visibilidade vem do que entregamos: boas operações, público satisfeito e a tradição de sermos a “arena das goleadas”, a “fonte de gols”. Esse é o nosso diferencial”, garante a líder de operações.

A expectativa da equipe, então, é não só pelas vitórias, como também pela quantidade numerosa de vezes que esperam ver balançadas na Fonte Nova: “Queremos manter essa tradição, mas isso depende das jogadoras. Acreditamos que elas vão brilhar, fazer muitos gols e manter essa identidade da Fonte Nova como palco de grandes jogos”.

Arena Fonte Nova, sede da Copa do Mundo feminina de 2027 | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

De fora das quatro linhas, a equipe promete fazer tudo ao alcance para realizar uma Copa histórica para o Brasil. Os próximos passos, agora, estão a cargo da Fifa, que traçará os caminhos a serem seguidos até 2027.

“Estamos muito felizes por termos sido escolhidos como sede. Agora estamos aguardando as diretrizes e o caderno de encargos da Fifa. A ansiedade é grande, mas estamos prontos para fazer nosso dever de casa e organizar tudo com excelência”, garante Milena.