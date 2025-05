Hugo Calderano vence e avança às oitavas do Mundial de Tênis de Mesa

Hugo Calderano vibra com classificação às oitavas de final do Mundial de Tênis de Mesa - Foto: Reprodução / X / @WTTGlobal

Hugo Calderano está nas oitavas de final do Mundial de Tênis de Mesa, disputado em Doha, no Catar. Nesta quarta-feira, 21, o brasileiro reagiu após sair perdendo por dois sets e virou sobre o cazaque Kirill Gerassimenko por 4 a 2, com parciais de 9/11, 9/11, 11/5, 12/10, 11/9 e 11/7.

Atual número 3 do mundo, Calderano sofreu nos dois primeiros sets, mas ajustou o jogo e conseguiu dominar a partir do terceiro. Foi a terceira vitória do brasileiro sobre Gerassimenko em confrontos oficiais.

O carioca de 28 anos chegou à terceira rodada após vitórias tranquilas contra o mexicano Rogelio Castro e o tunisiano Wassim Essid.

Agora, ele enfrenta o nigeriano Quadri Aruna, atual 31º do ranking, que eliminou o também brasileiro Vitor Ishiy na estreia. A data e horário do duelo ainda serão definidos.

Disputado desde 1926, o Mundial é o torneio mais tradicional do tênis de mesa e acontece em formato de mata-mata. Calderano disputa sua sétima edição da competição e segue em busca de um título inédito.