Ex-zagueiro da Seleção sofre acidente doméstico e é internado

Lúcio está estável e consciente - Foto: Fernando Maia

O ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão do mundo em 2002 pela Seleção Brasileira, sofreu um acidente doméstico na quinta-feira, 15, e foi internado. Com 47 anos de idade, o ex-jogador sofreu queimaduras no corpo e está sob cuidados médicos no Hospital Brasília.

De acordo com publicação em uma conta oficial de Lúcio nas redes sociais, o ídolo brasileiro está com estado de saúde estável.

“Em respeito aos amigos, fãs e à imprensa, informamos que o ex-jogador Lúcio sofreu um acidente doméstico recentemente, que resultou em queimaduras no corpo. Ele está estável, consciente e recebendo todos os cuidados médicos necessários. As lesões estão sendo tratadas com atenção especializada, e seu quadro clínico evolui de forma positiva”, disse o comunicado oficial do ex-zagueiro.

A unidade hospitalar em que Lúcio está internado também se manifestou sobre o quadro de saúde do ídolo brasileiro, deixando claro que o paciente encontra-se em estado de consciência.

“O Hospital Brasília informa que Lucimar Ferreira, o "Lúcio", ex-zagueiro da Seleção Brasileira de Futebol, deu entrada na unidade nesta quinta-feira (15) vítima de queimaduras. O paciente encontra-se estável, consciente e sob cuidados de equipe multiprofissional, recebendo acompanhamento médico especializado para tratamento das queimaduras”, disse a nota.

Quem é Lúcio

Além da Seleção Brasileira, Lúcio fez história também no futebol de clubes. Começou sua carreira no Internacional-RS em 1997 e, três anos depois, depois foi vendido para o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Após quatro temporadas no Leverkusen, o brasileiro atraiu a atenção do gigante bávaro, sendo comprado pelo Bayern de Munique, onde passou cinco anos, conquistando diversos títulos.

Em seguida, Lúcio jogou pela Internazionale de Milão, equipe em que ficou por três temporadas antes de se transferir para a Juventus, também da Itália, onde teve uma passagem discreta.

Lúcio voltou ao futebol brasileiro em 2013, quando jogou pelo São Paulo. Em 2014, o zagueiro se transferiu para o Palmeiras, fazendo 47 partidas em um ano, já com 36 anos de idade.

Depois, Lúcio foi ao futebol indiano, jogando pelo Goa. Lá jogou apenas uma temporada.

Antes de encerrar a carreira, o ídolo da Seleção atuou ainda por duas equipes de Brasília: o Gama e o Brasiliense, onde fez seu último jogo profissional, em 2019, aos 41 anos de idade.