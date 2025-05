Ancelotti é um acerto para o Brasil, afirma Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho crê que Carlo Ancelotti dará certo na Seleção Brasileira - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O ex-camisa 10 da Seleção Brasileira, Ronaldinho Gaúcho, elogiou a escolha de Carlo Ancelotti como novo técnico do time verde e amarelo. Em entrevista ao jornal espanhol Marca durante um evento do Barcelona em Tbilisi, capital da Geórgia, o brasileiro afirmou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acertou ao contratar o italiano, com quem trabalhou no Milan.

O "bruxo" se mostrou contente com a escolha, desejou sucesso ao novo comandante da equipe canarinho e revelou torcer pela conquista do hexa mundial.

“Eu adoro isso [a contratação]. Trabalhamos juntos, eu o conheço bem e acho que é uma boa decisão da CBF. Como brasileiro, estou feliz e espero que ele faça um ótimo trabalho e ganhe a próxima Copa do Mundo”, declarou Ronaldinho.

Ancelotti chega ao Brasil no dia 26 de maio, após encerrar a temporada europeia no comando do Real Madrid. O treinador assinou contrato com a CBF até o Mundial de 2026.

A expectativa é que, junto com a apresentação oficial, seja divulgada sua primeira convocação como técnico da Seleção.

Campeão de tudo pelo clube espanhol, o italiano dará início ao seu primeiro trabalho em uma seleção nacional. Ele se tornará o quarto treinador estrangeiro a dirigir a Seleção Brasileira.