E a altitude? Conmebol anuncia final da Sul-Americana na Bolívia

A final da Copa Sul-Americana já tem palco definido. Nesta terça-feira, 20, a Conmebol anunciou que a partida será sediada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Com a fase de grupos se encerrando na próxima semana com o Vitória na disputa, a data prevista para a grande decisão da competição continental é em 22 de novembro, dias antes da final da Libertadores.

Apesar da Bolívia ser conhecida pela altitude, principalmente em jogos por clubes bolivianos na Libertadores, Santa Cruz de la Sierra está a pouco mais de 400 metros acima do nível do mar e o fator não deve afetar o desempenho das equipes.

A entidade ainda não divulgou o estádio escolhido, mas tudo indica que deve ocorrer o Ramón Tahuichi Aguilera, que sedia jogos do Blooming e do Oriente Petrolero, com capacidade para 35 mil torcedores. Será a primeira vez que a Bolívia receberá uma decisão desde que foi adotado o modelo de jogo único.

Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, provável palco da final da Copa Sul-Americana | Foto: Divulgação

O duelo marcará a sétima final única da Sul-Americana, com o Brasil nunca recebendo uma partida decisivia do torneio. Com o Vitória, Atlético-MG, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio e Vasco na disputa da competição, apenas o Athletico-PR e o RB Bragantino foram finalistas no novo formato, na edição de 2021.