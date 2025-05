De olho no Santos, Vitória se reapresenta e inicia semana de treinos

Gabriel Baralhas encara chuva durante treino no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a derrota no Ba-Vi, o Vitória se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura na tarde desta terça-feira, 20. Sob comando do treinador Thiago Carpini, o Leão da Barra iniciou a preparação para enfrentar o Santos no próximo domingo, 25.

Os jogadores que foram titulares no clássico começaram com avaliações fisiológicas e treinos de recuperação na academia. Os demais atletas também treinaram na sala de musculação.

O dia de treinamento seguiu para um trabalho com bola. Após aquecimento, Carpini comandou uma atividade em campo reduzido.

O volante Willian Oliveira e o lateral-esquerdo Hugo, ambos ainda no departamento médico, somente correram em volta dos campos. O lateral-direito Cáceres e o atacante Fabri ainda não tiveram situação atualizada.

Goleiro Gabriel durante treinamento desta terça, 20 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória recebe o Santos neste domingo, às 18h30, no Barradão. A partida é válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.