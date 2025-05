Neymar contra o Vitória? Craque tem data de retorno definida

Neymar durante treino do Santos nesta terça, 20 - Foto: Divulgação/SFC

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Santos terá um reforço de peso no seu elenco: Neymar. Segundo o portal 'De Olho no Peixe', o craque será relacionado para o duelo contra o CRB, pela terceira fase da Copa do Brasil, e a delegação santista viaja de Alagoas direto para Salvador.

Durante treino do Santos nesta terça-feira, 20, Neymar participou normalmente após se recuperar de uma lesão muscular. O camisa 10 não entra em campo desde o dia 16 de abril, quando atuou por apenas 34 minutos na vitória contra o Atlético-MG.

O confronto entre Santos e CRB será nesta quinta, 22, três dias antes do jogo contra o Vitória, marcado para o próximo domingo, 25, às 18h30. A partida, válida pela 10ª rodada do Brasileirão, acontece no Barradão.

Desfalques do Santos

Apesar da volta de Neymar, o Santos chega com importantes desfalques no elenco. O adversário do Leão não contará com o atacante Soteldo, diagnosticado com lesão muscular na coxa esquerda.

Além dele, o zagueiro Zé Ivaldo, ex-Vitória, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e cumprirá suspensão. Já o lateral-esquerdo Escobar, que foi expulso no mesmo jogo, cumpre suspensão automática.

Além deles, João Schmidt, com lesão na coxa, Pituca, com tendinite, e Gil, afastado por problemas pessoais, já estavam fora dos treinos santistas e novamente não participaram nesta terça.