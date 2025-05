Santos perde atacante e zagueiro titulares para jogo contra o Vitória

Soteldo é desfalque certo no Santos e não encara o Vitória no Barradão - Foto: Raul Baretta / Santos FC

Após ser derrotado no clássico Ba-Vi, o Vitória já pensa no compromisso diante do Santos, neste domingo, 25, às 18h30, no Barradão, pela 11ª rodada do Brasileirão. Para o confronto em Salvador, o time paulista chega com importantes baixas no elenco.

O adversário rubro-negro não contará com o atacante Soteldo. O venezuelano foi diagnosticado com lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, após sentir dores no clássico contra o Corinthians, no último fim de semana e está fora do confronto diante do Leão.

Além dele, o zagueiro Zé Ivaldo, ex-Vitória, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Timão e cumprirá suspensão. Já o lateral-esquerdo Escobar, que foi expulso no mesmo jogo, cumpre suspensão automática.

A lista de problemas do técnico Cléber Xavier ainda inclui o atacante Guilherme, em recuperação de uma lesão no músculo obturador externo da perna direita, sofrida no duelo contra o CRB, pela Copa do Brasil.

Neymar joga?

Em meio aos problemas médicos, uma boa notícia anima a torcida santista. Neymar voltou a treinar parcialmente. O camisa 10 se recupera de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda, que o tirou de combate por mais de um mês.

No entanto, a presença do atacante no jogo contra o Vitória ainda é incerta.

Confronto direto

O jogo no Barradão é um duelo direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Primeiro time fora do Z4, o Vitória ocupa a 16ª colocação, com 9 pontos somados, enquanto o Santos é o penúltimo, com apenas 5. Nove rodadas já foram disputadas.