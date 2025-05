Neymar revolta santistas ao comparecer em final da Kings League

Neymar com os jogadores da Fúria durante a festa do título - Foto: Reprodução/Instagram

Logo depois de mais uma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro, dessa vez o clássico contra o Corinthians, Neymar compareceu na final da Kings League neste domingo, 18. A presença do camisa 10, que se recupera de lesão, revoltou santistas nas redes sociais.

Ausente em outra partida do Peixe e com apenas duas partidas no Brasileirão, Neymar acompanhou o título da Furia, time presidido pelo craque na liga. Sua equipe derrotou o Dendele nos shoot-outs após empate por 5 a 5 no tempo normal.

Neymar apostou em novo visual com tranças na Kings League | Foto: Reprodução/Kings League

Decepcionados com o, até então, retorno apagado de Neymar ao Santos, torcedores se manifestaram na web cobrando mais participação no clube. O craque não entra em campo desde o dia 16 de abril, quando atuou por apenas 34 minutos na vitória contra o Atlético-MG.

Veja abaixo alguns posts:

Nosso "salvador" Neymar já está acompanhando a final da Kings League.



Sinceramente, situação difícil do Santos...



Sem uma SAF, esse clube não dura mais que 3 anos, o colapso está bem próximo. Sem ser pessimista. pic.twitter.com/0rku8nT28S — O Rei da Camisa 10 🇸🇦 (@OReiDaCamisa10) May 18, 2025

Neymar campeão da KINGS LEAGUE enquanto o SANTOS FUTEBOL CLUBE está na zona de rebaixamento.



Foda-se irmão ele tinha é que tá em casa igual nois triste com a derrota e com a situação do time porra. pic.twitter.com/ydtxgvdWYF — Instasantosfc (@instasantosfc__) May 19, 2025

Possível retorno contra o Vitória

Apesar da pouca participação em partidas do Santos no Brasileirão, o retorno de Neymar está bem próximo. Já em transição física depois da lesão muscular sofrida, o camisa 10 vai viajar para o duelo contra o CRB, nesta quinta-feira, 22, pela Copa do Brasil. Caso ainda não fique apto, o atacante deve ser relacionado para enfrentar o Vitória.

De acordo com o Santos, a delegação que embarca para Maceió vai viajar direto para Salvador, onde acontece o confronto com o Leão da Barra neste domingo, 25, às 18h30, no Barradão. A partida que pode marcar a volta de Neymar é válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.