Bruna Biancardi abre o jogo sobre quantidade de filhos com Neymar

Os dois já são pais de Mavie e Mel - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Bruna Biancardi falou sobre a possibilidade de ter mais filhos com Neymar Jr, seu noivo. Convidada do quadro MaterniDelas, do podcast PodDelas, a modelo revelou que o casal pretende ter três filhos.

“A gente fala de ter três filhos juntos, mas não sei! Vamos ver!”, disse ela, que já é mãe de Mavie, de 1 ano, e Mel, que ainda está na barriga e tem previsão de nascer entre julho e setembro deste ano.

Biancardi ainda confessou que não pretnde dar um intervalo de idade grand eentre o nascimento de um bebê e o outro. “É o que a gente tem em mente, mas eu também não quero dar um grande espaço de tempo entre um e outro, senão você perde realmente a coragem”, completou.

Entretanto, vale lembrar que Neymar também é pai de outras duas crianças, fruto de relacionamentos casuais. O filho mais velho do atleta se chama Davi Lucca e tem 12 anos, o jovem é filho da empresária Carol Dantas. Já Helena é a filha do meio, com 8 meses de idade, fruto do affair com Amanda Kimberlly.