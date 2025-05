Casada, MC Mirella troca beijos com mulher em reality; veja

A cantora é casada com Dynho Alves - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

MC Mirella surpreendeu os internautas ao trocar beijos com a influenciadora Vanessa Apois, na madrugada desta sexta-feira, 16. Confinada no reality show do influenciador Carlinhos Maia, o ‘Rancho do Maia’, a funkeira disse que estava pronta para entregar entretenimento.

“Pode abrir a porteira que a novinha mais quente da internet acabou de chegar no Rancho do Miaa. [...] Eu vim pra causar ciúmes, briga e muito fogo no feno e quem sabe laçar um crush ou dois”, disse ela em seu vídeo de apresentação.

Entretanto, o que chama atenção é que Mirella é casada com o dançarino Dynho Alves. Os dois estão juntos desde abril de 2023, quando reataram o casamento, após uma breve separação em 2022.

Eles são pais de Serena, de apenas 1 ano e 5 meses,e recentemente se envolveram em uma polêmica após terem um vídeo íntimo vazado. O conteúdo explícito foi publicado na plataforma Privacy, mas acabou viralizando nas redes sociais.