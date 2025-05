Substituindo Paolla Oliveira, Virginia é a nova rainha da Grande Rio - Foto: Reprodução

Virginia Fonseca é a nova rainha de bateria da Grande Rio. A influenciadora digital fará sua estreia no Carnaval carioca substituindo a atriz Paolla Oliveira no posto de destaque à frente da bateria Invocada. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

Segundo fontes, Virginia se reuniu com a diretoria da escola na tarde da quinta-feira, 15, no Rio de Janeiro, para acertar os últimos detalhes de sua participação no desfile. Embora a influenciadora tenha prometido anunciar uma novidade nas redes sociais nos próximos dias, a notícia já foi antecipada.

Paolla Oliveira encerrou sua trajetória de sete anos como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval deste ano. Em sua despedida, a atriz afirmou que precisava se dedicar a novos projetos, incluindo a preparação para a novela Vale Tudo, onde viverá Heleninha Roitman, além de estar lidando com questões familiares de saúde.

Até o momento, a assessoria de Virginia Fonseca não se pronunciou oficialmente sobre o convite.

Em 2023, a influenciadora já havia dado uma 'palinha' do samba no pé em uma festa ao lado de Neymar Jr. Relembre: