Meme, desrespeito e confusão: a passagem de Virginia Fonseca pela CPI

Virginia Fonseca se tornou um dos assuntos mais comentados na web nesta terça-feira, 13, após participar da CPI das Bets, que investiga a atuação de plataformas de apostas online e “jogos de azar” no Brasil.

A influenciadora chegou ao local do depoimento vestindo um moletom estampado com o rosto da filha do meio, Maria Flor, e de mãos dadas com o marido, o cantor sertanejo Zé Felipe, que esteve presente durante toda a sessão.

Ao longo do bate-papo com os senadores, a loira protagonizou alguns momentos de tensão e memes, chegando a discutir e levantar voz para a relatora Soraya Thronicke, do Podemos-MS. Virginia chegou até a pedir desculpas pelo ocorrido.

A passagem de Virginia Fonseca pela CPI

A sessão iniciou com uma apresentação da influenciadora digital, que contou sua história de vida com a internet e terminou o discurso com gírias informais, muito utilizadas em seus stories do Instagram.

“Eu sou influencer, virei mãe, levei meus pais para morarem comigo. Me tornei empresária nesse tempo e apresentadora. E hoje sou tudo isso, e eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje”, disse ela.

“E quero agradecer a oportunidade de fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar. Acredito que vou poder falar aqui hoje, estou muito grata. Que Deus abençoe nossa audiência, bora para cima”, completou, levando os senadores aos risos.

Confira vídeo:

“Não tenho poder de fazer nada”

Durante o bate-papo, a senadora Soraya Thronicke afirmou que é constantemente procurada por famílias que tiveram suas vidas destruídas pelas Bets e recebeu uma resposta afiada da famosa.

“Acho que eles pedem socorro para a senhora porque a senhora tem o poder de fazer alguma coisa. Eu não tenho poder de fazer nada. Eu não tenho… Então, aí, tá complicado”, disparou ela, deixando claro que não consegue ajudar financeiramente as pessoas que perderam dinheiro com os jogos divulgados por ela.

Sem arrependimentos

Virginia também deixou claro em seu depoimento que não possui nenhum tipo de arrependimento com relação a divulgação das casas de apostas e jogos de azar, pois tudo o que fez na vida serve de aprendizado para sua evolução.

“Olha, senadora (Thronicke), eu não me arrependo de absolutamente nada do que já fiz na minha vida. Acredito que tudo serviu de ensinamento. Então, eu fiz e, hoje, estou aqui depondo para colaborar com vocês e espero que ajude”, disparou.

“Eu vou falar por mim. Quando eu posto, sempre deixo muito claro que é um jogo, que pode ganhar e pode perder. Que menores de 18 anos são proibidos na plataforma. Se possui qualquer tipo de vício, o recomendado é não entrar. E para jogar com responsabilidade”, explicou.

Briga com Soraya

Um dos momentos de tensão da CPU foi quando Virginia levantou a voz para Soraya Thronicke, após a senadora exibir um vídeo dela divulgando os famosos “jogos do tigrinho”.

Virginia se irritou e alegou que a gravação foi feita em 2022 e não condiz mais com a realidade atual. “Pega um vídeo recente, Soraya. Cê tá pegando vídeo lá de 2022, pô. O negócio nem tinha as coisas. Pega vídeo recente”, disse ela, visivelmente estressada.

A Virginia estourando e falando " pega um vídeo recente Soraya pô"



Tava na cara que uma hora ela ia perder o controle e surtar, lamento mas a senadora Soraya Thronicke foi muito craque do jogo nessa cpi das bets pic.twitter.com/aPSnTg5vtv — Emi ᶜʳᶠ (@crfcomments) May 13, 2025

Surpresa com a atitude da moça, a senadora pediu que ela mantivesse a educação inicial. “Senhora Virginia, eu estou tratando a senhora com muita urbanidade”, declarou ela, recebendo um pedido de desculpas de Virginia logo em seguida.

“Quero pedir desculpas, mais uma vez, por ter me estressado. Esse vídeo, eu tinha acabado de fechar com a Esportes da Sorte, não tinha exigências do Conar. Na época, não tinha essas coisas do Conar. Vou sair daqui reflexiva, não sabia desses dados. Peço desculpas, mais uma vez, pela exaltação”, disparou.

Canudo de microfone

Virginia também acabou virando meme nas redes sociais após confundir o microfone com o canudo de seu copo de água. Ela sugou o aparelho e percebeu o erro logo em seguida, rindo da situação.

O momento acabou viralizando nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas, já que alguns riram da situação e outros alegaram que a loira estava forçando a situação para virar meme.

Ela foi chupar o microfone achando que era o canudo do copo HAHAHAHAHAHA

Conta fake

A esposa de Zé Felipe ainda expôs um esquema ilegal feito pelos donos do aplicativos de apostas. Ela contou que a conta que recebe para exibir os ganhos nas plataformas é criada por eles, com um login e senha especiais, diferente do aplicativo baixado pelos seguidores.

“Os vídeos em que a senhora aparece jogando foram gravados com essa conta real?”, indagou Soraya Thronicke. “Não”, respondeu Virginia. A parlamentar então seguiu: “Em qual tipo de conta foram gravados?”. “Conta que eles mandam o login e a senha e aí é a conta para publicidade”, explicou a loira.

E chocando um total de ZERO pessoas, Virginia Fonseca admitiu na CPI das Bets que os vídeos em que os influencers aparecem ganhando dinheiro em cassinos online não são reais:

Justiça de Deus

Em determinado momento, Virginia afirmou que acredita fielmente na justiça de Deus e que só ele pode julgá-la da forma correta. “Acredito na justiça de Deus. Não acredito que estou onde estou à toa”, disparou.

virginia: posso te falar um negócio que eu acredito muito? na justiça de Deus ☝🏻

CPI DAS BETS



CPI DAS BETS pic.twitter.com/vxFACSKJJE — letticia huanna (@bloqueadinha) May 13, 2025

“Acredito que não sou tão abençoada à toa, tenho filhos maravilhosos, um casamento maravilhoso, um trabalho que amo. Se for gastar meu tempo com revista Piauí, cara, posso ter esquecido minha vida”, completou ela, citando as reportagens da revista Piauí que citavam seu nome.

Follow entre Virginia e Soraya

Por fim, Soraya e Virginia selaram as pazes e a senadora elogiou a postura da influenciadora digital, alegando que seguiria o perfil dela no Instagram, que já conta com mais de 50 milhões de seguidores.

“Não a conhecia e não lhe seguia, mas hoje vou passar a seguir”, disse ela. E a empresária respondeu: “e eu vou te seguir de volta”, cumprindo a promessa pouco tempo depois do fim da CPI.