Virginia chega no Senado para depor na CPI das Bets

A influencer Virginia Fonseca já chegou ao Senado para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, nesta terça-feira, 13. A CPI investiga a atuação de empresas de apostas no país.

Virginia chegou por volta de 10h40, acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe. A jornalistas, ela afirmou que deve “esclarecer tudo”. Apesar disso, a influenciadora poderá ficar em silêncio, mas sua presença na oitiva é obrigatória.

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou o pedido de habeas corpus da defesa da influenciadora e decidiu a favor do direito dela de não se autoincriminar.

Por que Virgínia foi convocada?

A intenção é ouvir a influenciadora sobre a promoção de campanhas publicitárias relacionadas a jogos de azar e apostas online. A influenciadora tem 53,4 milhões de seguidores no Instagram e já fez, em suas redes sociais, divulgações de empresas de apostas.

“Nos últimos anos, a influenciadora esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas, utilizando sua ampla base de seguidores para divulgar essas atividades”, afirmou a relatora no pedido de convocação.

Para a senadora, “dado o impacto de sua comunicação no comportamento de consumidores, torna-se fundamental compreender o alcance e as responsabilidades éticas associadas a tais ações, especialmente em um segmento com potenciais implicações sociais, como o de apostas online”.