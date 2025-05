Preta Gil: saiba que dia cantora realizará exames nos Estados Unidos

Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Preta Gil já está nos Estados Unidos para dar continuidade ao tratamento contra o câncer. Ela embarcou nessa segunda-feira, 12. Em imagens divulgadas nas redes sociais, Preta apareceu em uma cadeira de rodas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, antes de seguir viagem para o exterior.

A artista está a caminho de Washington, capital americana, onde será submetida a uma bateria de exames, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles. O objetivo é avaliar se ela poderá iniciar um novo protocolo de tratamento no país.

A próxima quarta-feira, 14, será decisiva nesse processo, pois é quando Preta realizará os exames que definirão se ela será aceita para o tratamento nos Estados Unidos.

Véspera da viagem

No último domingo, 11, Preta Gil organizou um almoço especial em seu apartamento, em São Paulo, para comemorar o Dia das Mães ao lado de pessoas próximas. A reunião foi uma forma de passar tempo com a família e amigos antes do embarque para os Estados Unidos.

Fernanda Paes Leme, o amigo Gominho, a ex-nora Laura Fernandez e a neta da cantora, Sol de Maria, foram alguns dos convidados. Já o filho de Preta, o cantor Francisco Gil, encontra-se nos Estados Unidos, para onde a artista seguiu nesta segunda-feira.

Entenda o quadro de saúde de Preta Gil

Em janeiro de 2023, Preta Gil foi diagnosticada com câncer colorretal, uma doença que acomete o cólon e o reto, partes do intestino grosso. A cantora iniciou um tratamento com sessões de quimioterapia e radioterapia logo após a descoberta. Em agosto de 2024, passou por uma cirurgia para remover os tumores.

No entanto, exames posteriores indicaram que o câncer havia se espalhado para quatro outras regiões do corpo, o que exigiu a retomada do tratamento. Atualmente, a cantora segue sob monitoramento médico contínuo.

Tratamento no exterior

No fim de março, a cantora já havia anunciado no programa Domingão que viajaria para o exterior para continuar o tratamento. Segundo ela, a decisão foi tomada após o esgotamento das possibilidades no país.

“Sou grata por poder passar por tudo isso recebendo o tratamento com dignidade. Estou entrando em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos, agora minha chance de cura está no Exterior, e é para lá que eu vou”, disse.

Preta também reconheceu o privilégio de poder buscar alternativas fora do Brasil e demonstrou otimismo quanto ao futuro.

“Quero voltar para cá curada e poder retomar tudo o que eu amo fazer, como vir aqui cantar, ser jurada, brincar com minha neta, com meus sobrinhos, enfim, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tenho muita coisa para realizar ainda nesta vida, então me recuso a aceitar que acabou para mim agora. Acredito que ainda tenho um longo caminho pela frente”, afirmou.