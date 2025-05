Preta Gil viaja aos EUA em nova tentativa de cura contra o câncer

Preta reuniu amigos e familiares em um encontro realizado no domingo - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Preta Gil embarcou nesta segunda-feira, 12, para os Estados Unidos em busca de alternativas de tratamento contra o câncer. Diagnosticada com câncer colorretal em 2023, a artista afirmou que já esgotou todas as possibilidades disponíveis no Brasil e que agora aposta em recursos internacionais como chance de cura.

Antes da viagem, Preta reuniu amigos e familiares em um encontro realizado no domingo, 11. Apesar do momento delicado, a reunião foi marcada por afeto e união. Entre os presentes estavam Fernanda Paes Leme, Gominho, Jude de Paula, Fafá de Belém, Luiza Possi e Cleo.



Tratamento no exterior

No fim de março, a cantora já havia anunciado no programa Domingão que viajaria para o exterior para continuar o tratamento. Segundo ela, a decisão foi tomada após o esgotamento das possibilidades no país.

"Sou grata por poder passar por tudo isso recebendo o tratamento com dignidade. Estou entrando em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos, agora minha chance de cura está no Exterior, e é para lá que eu vou", disse.

Preta também reconheceu o privilégio de poder buscar alternativas fora do Brasil e demonstrou otimismo quanto ao futuro.

"Quero voltar para cá curada e poder retomar tudo o que eu amo fazer, como vir aqui cantar, ser jurada, brincar com minha neta, com meus sobrinhos, enfim, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tenho muita coisa para realizar ainda nesta vida, então me recuso a aceitar que acabou para mim agora. Acredito que ainda tenho um longo caminho pela frente", afirmou.

A luta contra o câncer

Desde janeiro de 2023, Preta enfrenta o tratamento contra um câncer colorretal. Após sessões de quimioterapia e radioterapia, ela entrou em remissão, mas em agosto de 2024 informou que a doença havia retornado — com metástases em linfonodos, no peritônio e no ureter.

Em dezembro, passou por uma cirurgia complexa para retirada dos tumores e precisou implantar uma bolsa de colostomia definitiva. Desde então, sua luta tem sido constante.