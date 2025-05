Saiu a herança? Filha de Gugu investe alto em carrão de luxo

Sofia Liberato e Gabriel Gavino anunciaram a compra de uma Ferrari - Foto: Reprodução | Instagram

Sofia Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato, e o namorado, Gabriel Gavino, surpreenderam ao anunciar nas redes sociais a compra de uma Ferrari 458, avaliada em cerca de R$ 3 milhões. O casal comemorou a nova conquista com publicações mostrando o veículo já estacionado na garagem.

“Quem diria, o carro que eu jogava no PS2 [Playstation 2] agora faz parte da minha garagem”, escreveu Gabriel em vídeo gravado diretamente da loja de automóveis de luxo. O jovem, que atua como piloto de drift, ganhou elogios da namorada. “Muito orgulhosa de você, amor”, comentou Sofia.



O modelo de carro esportivo, fabricado entre 2009 e 2015 pela montadora italiana Ferrari, segue sendo um dos mais desejados entre os colecionadores e apaixonados por velocidade. Em sites especializados, o valor da 458 pode ultrapassar os R$ 3 milhões.

Sofia, que vive com Gabriel nos Estados Unidos, trabalha como influenciadora digital com foco em vida fitness e receitas. A jovem é herdeira de grande parte da fortuna deixada por Gugu Liberato, morto em 2019.

Famoso faz confissão sobre vida sexual de Gugu



Rafael Ilha voltou a causar polêmica ao comentar detalhes íntimos da vida de Gugu Liberato. Durante participação no podcast Podcastro, o ex-integrante de A Fazenda abordou a vida sexual do apresentador com declarações diretas e sem papas na língua.

“Tem muita gente casada e com filho que sentou muito na mandioca, gritou muito em cima dele. O negócio dele era homem”, afirmou Rafael, ao comentar que Gugu se envolvia com diferentes pessoas de maneira discreta.

Antes disso, o ex-Polegar rebateu possíveis críticas ao abordar sua relação com o apresentador. “Antes que as pessoas falem merd*, eu nunca dei a bunda para o Gugu. Nunca precisei disso. Foi pelo meu trabalho e talento. E, se eu tivesse feito, não ligaria de falar”, declarou ele.