Benício Huck tenta reatar namoro com Duda às escondidas, diz site

Benício Huck tenta reatar namoro com Duda Guerra às escondidas - Foto: Reprodução

Mesmo após o término, Benício Huck e Duda Guerra continuam mantendo contato. O jovem tem procurado a influenciadora digital durante a madrugada, com mensagens que demonstram o desejo de reatar o relacionamento, de acordo com o Portal Léo Dias. A decisão de encerrar o namoro teria partido de Benício, pressionado pela família diante das recentes polêmicas envolvendo Duda nas redes sociais.

Família Huck desaprova o namoro

Fontes próximas afirmam que a família Huck preza pela discrição dos filhos e não vê com bons olhos a exposição de Benício no relacionamento com Duda, que acumula milhões de seguidores e vive conectada ao mundo digital. Por outro lado, os pais de Duda não se opõem ao namoro e reconhecem o afeto entre os dois adolescentes, embora admitam que a relação só seguirá com o aval da família do rapaz.

Apesar da separação, o sentimento entre os dois persiste, e Benício estaria buscando maneiras de contornar a situação, na esperança de retomar o namoro, mesmo sem o apoio familiar.