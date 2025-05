Angélica expõe erro na criação dos filhos

Angélica e família - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Angélica revelou alguns desafios que enfrentou ao longo da maternidade dos três filhos: Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17 e Eva, de 12. Convidada do podcast PodDelas, a apresentadora confessou que errou ao não ter deixado o pai, o apresentador Luciano Huck, participar mais da vida do primeiro herdeiro.

“Uma coisa na maternidade que eu errei um pouco no começo, mas ajustei a vela do barco no meio, que é sobre nós, mulheres muito fortes, pegar para a gente tudo, e deixar o cara [pai] de fora, a gente dá um jeito de eles não estarem [perto], eu achava que só eu daria conta”, disse ela.

“Na maternidade do Joaquim o Luciano, coitado, ficava tentando chegar, 'ei, estou aqui', e eu 'que é isso, gente, não precisa'. Mas está errado, tem que ser a mãe e o pai. Ele tem que fazer como a mãe, mas a gente tem que deixar”, completou.

Entretanto, Angélica garantiu que a situação mudou após o nascimento dos outros filhos do casal. “Depois no Benício e na Eva ele veio com tudo. Mas no primeiro ele teve que sofrer um pouco para estar [junto na criação]”, concluiu.