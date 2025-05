Valor do cachê de Simone Mendes surpreende web

Simone Mendes cobra um cachê alto em seus shows - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Internautas ficaram chocados ao descobrir o valor cobrado por Simone Mendes durante seus shows. A informação foi revelada pelo marido dela, o empresário Kaká Diniz, durante a participação dele no podcast Pela Fechadura.

“Um pouquinho mais. Hoje, o cachê mínimo da Simone é de R$ 750 mil. Até um Réveillon, que custa mais de R$ 1,7 milhão. A Simone vai chegar lá com o avião dela, a banda dela, com logística”, disse ele.

O rapaz ainda explicou que a famosa arca com muitos custos durante as apresentações. “O transporte é com ela, o hotel é com ela, está incluso. Se o evento for só com a Simone, as vezes ela leva o led dela, a luz dela porque a Simone tem o cenário do show dela. Para o show ser completo, precisa montar o led da forma dela. Ou o cara monta, ou a gente leva e monta o nosso”, contou.

Kaká também confessou que a esposa não costuma fazer exigências no camarim, só de comidas. “Ela gosta do arrozinho dela com carne lá para comer, às vezes um sushi. Às vezes, nem come”, concluiu.