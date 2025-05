Ator da Globo expõe luta contra vício em álcool e drogas

O ator falou abertamente sobre os vícios - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Matheus Nachtergaele abriu o coração e falou abertamente sobre sua luta contra o vício em álcool e drogas. Em entrevista à revista Breeza, o ator da Globo revelou que viveu momentos conturbados em sua vida quando consumia bebidas alcoólicas.

“Nesse momento eu não bebo mais, que é uma droga lícita, e que foi a minha principal durante muitos anos. Eu até gostaria de ter tido outras substâncias como fonte de inspiração ou de libertação, mas foi no álcool que eu encontrei o divertimento que depois se tornou horror”, disse ele.

O artista ainda confessou que só conseguiu se desvencilhar das drogas quando interpretou um personagem que passava por uma situação parecida, no filme Cidade de Deus. “A consciência do que envolve esse mundo te afasta um pouco das drogas. Quando você entende a violência que está envolvida ainda nessa coisa toda você se afasta, você se retrai”, disparou.

“Todas elas [as drogas] são um pouco assim [fortes] para mim, por isso que eu tive que parar com álcool. Eu abusei, e eu já sou um pouco bêbado, já estou com uma dose de whisky a mais em mim. Desde sempre as impressões do mundo para mim são fortes”, relatou.

“Para mim [o sucesso] foi violento, rápido, cedo, eu sofri com isso. Acho que meu abuso de álcool também teve um pouco a ver com isso, para um pouco me ajudar a suportar o que o meu ego estava deformando e também para suportar a excitação da sociedade com relação a mim”, concluiu.