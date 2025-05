Andressa Urach explica participação do filho em vídeos +18

Andressa Urach contratou o filho para gravar seus vídeos de sexo - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach revelou o que a fez introduzir seu filho mais velho, Arthur Urach, no mundo da produção de conteúdos adultos para a web. Em entrevista ao programa Camarote do Chico Barney, a influenciadora revelou que não há nenhum tipo de interação sexual com o herdeiro e que é tudo profissional.

“Quando eu vi que o conteúdo adulto me daria muito dinheiro, eu pensei no meu filho”, disse ela, deixando claro que a principal motivação para contratar o filho foi prosperar financeiramente junto com ele.

“Ajudar o meu filho a criar um patrimônio rápido, onde ele possa ter um futuro, ter uma boa casa, ter uma boa empresa, ser próspero. Ele pode pular todo o sofrimento, toda a dor, todo o sacrifício que eu vivi, porque ele sabe o quão profissional eu sou, o quanto eu sou racional para separar as coisas”, explicou.

A loira ainda revelou que demitiria o garoto caso ele não fosse bom. “Ali não era a Andressa mãe e o Arthur filho, era uma atriz e um câmera, e ele seria demitido se ele não fosse bom no que ele faz”, disparou.

“Eu sabia que esse marketing negativo, o filho gravando a mãe, mexeria com a cabeça nojenta de várias pessoas que têm fetiches horríveis, mas Deus sabia o meu coração e a minha intenção, que nunca houve intenção alguma”, concluiu.