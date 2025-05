Duda Guerra manda indireta após término com Benício Huck

Duda fez um post enigmático - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Parece que Duda Guerra ainda não superou o fim de seu namoro com Benício Huck. A influenciadora, de apenas 16 anos, republicou um vídeo com frases reflexivas em seu perfil do TikTok nesta sexta-feira, 9, um dia após o término com o filho de Angélica e Luciano Huck.

“Não fique chateado ao saber que estão falando mal de você. Elas precisam falar de você, porque quando falam de si mesmas, ninguém escuta; Não tenha medo de perder pessoas. Tenha medo de se perder”, dizia a publicação, que continha frases em inglês.

“Deixa eu te dizer uma coisa, ok? Quanto mais você tenta controlar algo, mais isso acaba te controlando. Mas não se preocupe com o que os outros pensam. Seja único, seja inesquecível. Seja confiante, tenha orgulho, mas seja você”, afirmavam outras frases.

“Escolhendo quem recebe sua energia, quem tem acesso à sua intensidade, quem pode ficar — e, o mais importante, você se escolhe finalmente. Não porque alguém disse que você era digno, mas porque agora você sabe disso”, concluiu a publicação.

Apesar de não ter endereçado o post ao ex-namorado, as frases foram apontadas como uma indireta, já que combinam com a situação do casal, que terminou após Duda brigar com a influenciadora Antonela Braga por ciúmes de Benício.