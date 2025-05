Angélica desabafa sobre Benício Huck: “enlouquecendo a gente”

Angélica falou abertamente sobre a relação com filho - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Angélica desabafou sobre sua relação com os filhos: Joaquim, de 20 anos, Benício, 17, e Eva, de 12. A apresentadora participou do quadro MaterniDelas, do podcast PodDelas, e contou detalhes com relação a personalidade cada um dos herdeiros, fruto de seu relacionamento com o apresentador Luciano Huck.

Durante o bate papo, a loira revelou que o primogênito Joaquim sempre foi mais calmo, maduro e nunca gostou de ingerir bebidas alcoólicas. Além de sempre ser um exemplo de gentileza e preferir dormir em casa do que amanhecer na rua.

Entretanto, o filho do meio, Benício, sempre deu mais trabalho para os pais por ser agitado e festeiro. “Ele tem uma paixão pela vida, gosta de rua, vai para o Maracanã, à praia, anda de chinelo de dedo, gosta de surfar, faz jiu-jitsu... Tudo ele vai batendo bola e te desafiando e enlouquecendo a gente. Mas é muito carinhoso”, desabafou.

Já a caçula da família, Eva, é mais voltada para o mundo da arte e sonha em fazer musicais. “Digo que a Eva tem que estudar muito. Porque na vida vai ter uma cobrança surreal. E ela tem que ter muita segurança do talento dela, independente dos pais dela. Enquanto eu não sentir isso, ela vai ter que estudar muito”, contou.

Polêmica com Benício

O que chama a atenção é que a declaração da famosa foi ao ar pouco tempo depois de uma polêmica envolvendo o nome de Benício Huck e da ex-namorada dele, a influenciadora Duda Guerra.

Na ocasião, a jovem discutiu com outra influenciadora teen, Antonela Braga, após ela solicitar para seguir o perfil privado do herdeiro da família Huck. Duda fez um vídeo contando detalhes sobre o ocorrido e acabou viralizando em todo o Brasil.

O caso repercutiu tanto que Angélica precisou publicar um pronunciamento em seu perfil do Instagram sobre o assunto, reforçando que estava chateada com a proporção que o caso havia tomado nas redes sociais.

“Ontem a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outras adolescentes e como mãe foi doloroso ver como isso se espalhou. Desde criança, convivo com o olhar constante dos outros —às vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo”, disse ela em parte do texto.