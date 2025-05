Pabllo Vittar revela que abriu show de Lady Gaga doente

Pabllo foi convidada para abrir o show de Lady Gaga no Brasil - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Pabllo Vittar surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira, 9, ao revelar que estava se recuperando de uma doença quando realizou a abertura do show da cantora Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no início do mês de maio.

A drag queen fez a revelação em um vídeo publicado em seu perfil do TikTok, em que aparece raspando a cabeça e exibindo a preparação para o evento. “Descobri que tava com bronquite asmática, por isso que eu tô quietinha. Agora uso até bombinha de ar”, disse ela.

A famosa ainda rebateu às críticas sobre seu feat com Lady Gaga, reforçando que, mesmo sendo um remix, a música ainda é uma colaboração da artista internacional com ela.

“Essa música que, dizem, não é original, que é um remix — e que mesmo assim não deixa de ser um feat, porque feat é quando dois artistas se juntam pra criar alguma coisa — é a que eu vou tocar amanhã na abertura do show dela. E vai ser tudo!”, disparou.

Lady Gaga atraiu uma multidão

O show de Lady Gaga no Rio de Janeiro atingiu uma marca histórica de público na cidade. O evento gratuito reuniu cerca de 2,1 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, superando as expectativas iniciais da prefeitura e ultrapassando o público do show de Madonna em 2024.

Emocionada, a artista fez um discurso de agradecimento aos brasileiros, ressaltando o carinho que recebe dos fãs e relembrando o cancelamento de sua apresentação no Rock in Rio de 2017, também na capital carioca, quando foi diagnosticada com fibromialgia.

O espetáculo, que foi televisionado pela TV Globo, percorreu por várias fases da carreira da artista. Ela cantou hits clássicos como Judas, Born This Way e Poker Face. Além de músicas mais recentes como Shallow, Abracadabra e Disease.