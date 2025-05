Juliette sofre fratura em acidente e vai parar no hospital

Juliette sofreu acidente doméstico - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Juliette Freire sofreu um acidente doméstico na última quinta-feira, 8. A campeã do BBB 21 bateu com o rosto em uma porta de vidro na casa onde mora, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A artista fraturou o nariz.

A famosa foi encaminhada a um hospital, onde foi atendida e diagnosticada com o que foi definido pelo médico que a atendeu como uma microfratura. Juliette já foi liberada. Ela falou sobre o assunto em vídeos publicados nos stories do Instagram nesta sexta-feira, 9.

“Ele está inchado. Quando abaixo a cabeça, dói. Mas eu pensei que ia acordar toda roxa. No hospital, o médico me deu um remédio para não ficar roxa, próprio para cirurgia de nariz. Tomei um anti-inflamatório, um negócio para dor”, disse.

O vídeo da câmera de segurança foi compartilhado pela artista. O médico André Maranhão, que a atendeu, afirmou que o tratamento tenta evitar os efeitos da microfratura no rosto.

“A gente está com uma pequena fraturinha na parede à direita. Não tem um desvio de grande porte. Então, a priori, a gente está falando de um tratamento conservador, só contendo com gelo e evitando o inchaço que está ao redor”, afirmou o médico.

Juliette passa mal em show de Lady Gaga

A cantora Juliette revelou que passou mal durante o show de Lady Gaga em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado, 3. Ela teve crise de ansiedade e não parava de chorar. A famosa usou o Instagram para explicar o que aconteceu e disse que estava bem.

“Para quem está perguntando se estou bem porque viu que passei mal ontem, tive uma crise de ansiedade. Já tive algumas vezes, antes e depois do BBB. Eu fico sufocada e vai faltando ar. Quando entendi que estava tendo isso, fiquei mais desesperada ainda porque entendi que estava em público. Fiquei: ‘Meu Deus, o que eu vou fazer?’ Não tinha para onde sair, fui para uma paredezinha”, começou.

Sobre o vídeo que viralizou enquanto ela estava chorando, Juliette explicou que estava tentando respirar e se acalmar quando uma mulher a filmou. “Eu disse: ‘Moça, por favor, estou passando mal, não posta isso não’. Ela apagou e pronto. A galera do evento estava comigo me acalmando, tomei uma água e fiquei bem. Mas a moça me filmou de longe já recuperada. Depois fui aproveitar”, detalhou.

A famosa revelou que essa não foi a primeira crise e que tenta tratar a situação na terapia. “Não é constante, mas tenho. Não consigo fazer uma sauna, não consigo dormir de brinco e de colar… Se eu estiver em um lugar, sempre procuro uma porta e uma saída. Preciso ter a sensação que tenho como sair”, encerrou.