BBB 25: Juliette invade casa do reality e desespera produção; assista

Juliette invadiu a casa do reality show - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Juliette Freire deixou claro que ainda não superou sua vitória no BBB 21. Convidada para cantar na grande final da 25ª edição do programa, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 23, a famosa invadiu a casa do reality após sua apresentação.

O momento foi registrado pelo Multishow, canal do grupo Globo, enquanto Ana Clara e Ed Gama apresentavam o programa pós-BBB, e acabou viralizando nas redes sociais. “Meu Deus, a Juliette correu para dentro da casa e a mulher da produção indo atrás desesperada!!!!!!!!!!!!!”, destacou um internauta.

MEU DEUS A JULIETTE CORREU PRA DENTRO DA CASA E A MULHER DA PRODUÇÃO INDO ATRÁS DESESPERADA!!!!!!!!!!!!! 🗣️🗣️🗣️🗣️🗣️#BBB25 pic.twitter.com/Nqbcx78Lm9 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 23, 2025

“Sério só essa cena a Juliette já faz mais que a campeã do BBB 25”, brincou outro. “Se eu fosse a produção trancava ela e o Gil lá dentro pra garantir a audiência do BBB26 kkk”, sugeriu um terceiro.

Emoção ao retornar a casa

Horas antes da apresentação, Juliette já havia revelado que estava emocionada ao retornar ao programa após quatro anos. Em entrevista ao ‘gshow’, a ex-BBB contou que mal conseguiu dormir de tanta ansiedade.

“Eu estou aqui muito emocionada. Desde que eu recebi o convite eu fiquei muito emocionada, não dormi direito, até minha imunidade baixou de tanto significante que isso é para mim”, disse ela.

“Eu nunca entrei na casa, eu mandei colocar até uma maquiagem à prova d'água para não borrar, porque eu tenho certeza que vou me emocionar muito. Foi o lugar que mudou a minha vida, da minha família e eu não vou chorar. Enfim, hoje vai ser bem bonito, é uma honra”, completou.