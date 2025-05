Renata perdeu o BBB 25 para Guilherme? Entenda polêmica

Renata Saldanha e Guilherme Villar disputaram a final do BBB 25 - Foto: Reprodução | TV Globo

A final do BBB 25 aconteceu na noite dessa terça-feira, 22, e consagrou Renata Saldanha como a grande campeã da edição. A bailarina cearense venceu a disputa contra Guilherme Villar e João Pedro, conquistando 51,90% dos votos dos telespectadores da TV Globo. Porém, um detalhe viralizou nas redes sociais e causou alvoroço entre os fãs do fisioterapeuta.

Isso porque Guilherme ficou à frente da campeã Renata no voto único. Nesta categoria, ele desbancou a bailarina e João Pedro. Enquanto Renata teve 42,38% dos votos únicos, Guilherme somou 51,40%. Já João Pedro obteve apenas 6,22%. A soma do voto único com o voto da torcida, dividido por dois, foi o que deu a vitória à bailarina no BBB 25.

Além do prêmio de segundo lugar, no valor de R$ 150 mil, o fisioterapeuta conquistou ao longo do reality, outros prêmios valiosos como um apartamento avaliado em R$ 260 mil e um carro, Chevrolet Spark, no valor de R$ 128 mil, que ganhou na última prova de resistência da temporada. No dia da vitória, o rapaz conquistou 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

Renata conquistou o prêmio de R$ 2,72 milhões, que foi aumentando gradativamente ao longo das dinâmicas realizadas por um dos patrocinadores do programa. Ela também levou um carro 0 km para casa, como parte da premiação pela conquista do 1º lugar.

Reação nas redes sociais

Nas redes sociais, os internautas não deixaram a vitória de Guilherme nos votos únicos passar despercebida.

Veja algumas reações:

GUILHERME GANHOU DA RENATA NO VOTO UNICO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



RENATA CAMPEÃ MAIS CHACOTA DO BBB! #BBB25 pic.twitter.com/Ovfaw9USf6 — thiago (@httpsrealitys) April 23, 2025

Guilherme nunca foi eliminado e ainda venceu no voto único na final do BBB. Foi consagrado o campeão do povo! pic.twitter.com/dGgirY3juv — maycon (@uaimaycon) April 23, 2025

Guilherme pode ser considerado o Campeão do Povo? Ganhou com folga no voto único, que reflete de maneira mais fiel a preferência popular. #BBB25 pic.twitter.com/lTbbZ4Gago — Chico Barney (@chicobarney) April 23, 2025

Guilherme vencendo no Voto Único. O #BBB não reflete mais a vontade do espectador. O programa está a mercê de grupos organizados que desconsideram o conteúdo. pic.twitter.com/bHBYDO1DYQ — Henrique Haddefinir (@Haddefinir) April 23, 2025

GENTE? Guilherme Genro teve mais votos por CPF (voto único) que a suposta campeã do #BBB25 pic.twitter.com/zc0iPN7l4N — BCharts (@bchartsnet) April 23, 2025

SE O VOTO ÚNICO TIVESSE PESO MAIOR O QUE ERA PARA SER O CORRETO..



GUILHERME SERIA CAMPEÃO



OU SEJA?

GUILHERME CAMPEÃO DO POVO SIMMMMM...... Aceitem #BBB25 pic.twitter.com/KUWgFdfJFS — Babi Malheiros 🎓 | 🫂🦀🤸‍♂️🍺 (@bevigorosa) April 23, 2025

PELO VOTO ÚNICO VOCÊ NUNCA SAIU DO PRIMEIRO LUGAR, GUILHERME CAMPEÃO DO POVO! #BBB25 pic.twitter.com/hsim7CGEKT — Recife Ordinário (@recifeordinario) April 23, 2025

Trajetória de Renata

Natural de Fortaleza, capital do Ceará, Renata entrou no reality show através do grupo ‘Pipoca’, que reúne os participantes anônimos que foram selecionados através da inscrição tradicional do programa.

A loira chegou na casa mais vigiada do Brasil acompanhada da melhor amiga Eva, com quem conquistou a liderança na primeira prova de resistência do reality show, garantindo uma imunidade logo no começo do programa.

As duas também protagonizaram alguns desentendimentos na casa e um dos momentos mais marcantes, que aconteceu durante a dinâmica do ‘Almoço Fifi’. Na ocasião, as bailarinas tiveram suas conversas expostas para os outros colegas de confinamento, causando uma confusão generalizada.

Trajetória de Guilherme Vilar

Guilherme Vilar se tornou o primeiro finalista do BBB 25. Ao lado da sogra, Joselma, o fisioterapeuta pernambucano fez parte das três duplas anunciadas após o início do programa. Eles foram os candidatos que receberam mais votos do público para entrar.

Os grupos disputaram pelas últimas duas vagas na sala e Guilherme e Delma — que são genro e sogra — foram os que receberam mais votos do público para entrar.

Guilherme se destacou como um jogador acolhedor, que se posicionou em diversos momentos e se mostrou bom ouvinte. Ele chegou a defender Renata, outra finalista do reality, de confrontos com Aline. No último Sincerão, porém, acabou se desentendendo com a bailarina.

O fisioterapeuta foi colocado no Paredão duas vezes, vestiu a coroa do Líder por duas semanas e venceu a Prova do Anjo uma vez.