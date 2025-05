BBB 25: Internautas criticam apresentações de ex-BBBs na final

Fiuk e Naiara Azevedo viraram chacota na web - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Parece que a dinâmica de apresentação dos ex-participantes do Big Brother Brasil durante a final não agradou muito os telespectadores do programa, nesta terça-feira, 22. Usuários da rede social ‘X’, antigo Twitter, criticaram os shows dos famosos no gramado do BBB 25.

As apresentações consistem em reunir cantores famosos para apresentarem o trecho de uma canção famosa. A primeira dupla a se reunir foi a sertaneja Naiara Azevedo com Fiuk, que cantaram o hit “Do Seu Lado”, da banda Jota Quest.

Os dois receberam diversas críticas na web. “Maria passa na frente, de quem foi a ideia triste desse feat triste?”, debochou um. “A edição ter sido fraca tudo bem, mas deixar Naiara Azevedo e Fiuk estragarem a música do Jota Quest não tem perdão”, afirmou outro.

Os segundos a se apresentarem foram a dupla Israel e Rodolfo, juntamente com a cantora Gabi Martins. Eles cantaram a canção “Supera”, da cantora Marília Mendonça, que faleceu em 2021 devido a um acidente de avião.

O programa ainda seguiu com as apresentações de Aline Wirley, Wanessa Camargo, Juliette, Arthur Aguiar, Pocah e Rodriguinho, que se dividiram em duplas durante o show.