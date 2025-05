BBB 25: Confira as roupas escolhidas pelos brothers para a final

Os brothers escolheram looks inusitados para a grande final - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Faltando poucas horas para a grande final do BBB 25, os brothers já estão prontos para descobrir quem será o campeão, ou campeã, da edição deste ano. Os ex-participantes do programa posaram com os looks escolhidos para o evento.

Nas imagens, que viralizaram nas redes sociais, é possível notar uma variação de vestidos com brilhos, recortes, decotes e fendas das meninas. Já os rapazes escolheram ternos e camisas sociais para a ocasião.

Nos comentários, os internautas elegeram os mais bem vestidos da noite. “A Thamires tá linda, melhor look até agora”, disparou uma seguidora. “Dona Delma a mais bem vestida”, afirmou outra. “A Evinha está demais”, reforçou uma terceira.

Look dos finalistas

Renata, Guilherme e João Pedro também capricharam na escolha das roupas para saber qual deles levará o prêmio de R$ 2,75 milhões para casa. A bailarina surgiu usando um vestido brilhante na cor prata.

Já o “genro do BBB” escolheu uma camisa social branca e uma calça azul escuro. Enquanto o goiano honrou suas raízes e se vestiu com uma camisa xadrez, fazendo menção ao interior de Goiás.