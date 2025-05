Juliette se emociona ao falar sobre retorno ao BBB

Juliette se emocionou ao relembrar o que viveu - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Juliette não conseguiu conter a emoção ao falar sobre seu retorno a casa do Big Brother Brasil. Convidada para cantar na grande final do BBB 25, juntamente com outros ex-participantes do programa, a campeã da 21ª edição declarou seu amor pelo reality.

“Eu estou aqui muito emocionada. Desde que eu recebi o convite eu fiquei muito emocionada, não dormi direito, até minha imunidade baixou de tanto significante que isso é para mim”, disse ela, em entrevista ao ‘gshow’.

A famosa ainda revelou que essa é a primeira vez que entrará na casa após se tornar campeã. “Eu nunca entrei na casa, eu mandei colocar até uma maquiagem à prova d'água para não borrar, porque eu tenho certeza que vou me emocionar muito”, disparou.

“Foi o lugar que mudou a minha vida, da minha família e eu não vou chorar. Enfim, hoje vai ser bem bonito, é uma honra”, concluiu ela, que se tornou a participante mais querida de todas as edições.