Saiba quanto ex-BBBs faturam vendendo conteúdo adulto

Os ex-BBBs tem faturado uma boa quantia com a venda de conteúdos - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Engana-se quem pensa que os ex-BBBs só conseguem dinheiro com as publicidades nas redes sociais após o fim do programa. Alguns ex-participantes têm investido na produção de conteúdo adulto para sites como ‘OnlyFans’ e ‘Privacy’, futurando uma bolada por mês.

Dentre os ex-brothers que resolveram migrar de nicho estão Clara Aguilar, Nizam, Juninho e Hadson Nery. Em entrevistas recentes, eles revelaram que costumam faturar mais do que o prêmio dado para o vencedor do segundo lugar do reality show, que leva o montante de R$ 150 mil para casa.

A venda dos conteúdos eróticos é uma estratégia para driblar a falta de dinheiro após não conquistarem o devido protagonismo ao longo do programa, mudando a situação financeira de uma maneira diferente.

Nizam

Participante do BBB 24, Nizam resolveu lançar sua conta durante a exibição do programa. Cobiçado por alguns internautas, o rapaz atingiu o top 1 masculino do Privacy em menos de 24 horas ao compartilhar algumas fotos sem roupa. Ele contou que já faturou cerca de R$ 500 mil com a venda dos registros.

Juninho

Outro ex-participante da 24ª edição do reality show, Juninho se viu sem alternativa para mudar de vida após o fim do programa. Com dívidas de aluguel, o rapaz resolveu criar uma conta para exibir seu corpo e já faturou mais de R$ 100 mil em apenas dois meses.

Clara Aguilar

Finalista do BBB 14, Clara é uma das queridinha da plataforma ‘Privacy’. Com menos de um ano de perfil adulto, a moça já atingiu o top 7 de perfis mais acessados pelos internautas e conquistou o montante de mais de R$ 700 mil só com a venda das fotos e vídeos sensuais.

Hadson Nery

Conhecido como ‘Hadbala’, um dos vilões mais marcantes do BBB 20 também se rendeu a venda de conteúdos eróticos. Em entrevista ao ‘gshow’, ele contou que já conquistou o valor do prêmio de sua edição, que foi R$ 1, 5 milhão.