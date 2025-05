BBB 25: Aline Patriarca reencontra Diogo após polêmicas; confira

Aline e Diogo viverem um romance dentro do programa - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

A final do BBB 25 já está reunindo os ex-participantes do programa. Aline Patriarca reencontrou Diogo Almeida, seu affair na casa, pela primeira vez após as polêmicas envolvendo o relacionamento dos dois.

Em um vídeo, que foi compartilhado pelo perfil oficial da TV Globo, os dois surgiram abraçados e exibiram as roupas escolhidas para a festa de encerramento. “Aline e Diogo servindo beleza”, escreveu o perfil na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos internautas elogiaram a beleza do ex-casal, torcendo pelo retorno deles. “A química deles continua”, disse uma. “Uma coisa temos que admitir: eles são lindos juntos e tem química”, afirmou outra.

Relembre a treta

A confusão entre Aline e Diogo surgiu após o rapaz não defender a amada e indicá-la ao Paredão. A baiana ficou muito incomodada com a atitude e discutiu com o ator, terminando o relacionamento deles.

Questionada sobre o futuro do romance, Aline deixou claro que não tinha pretensão de namorar com o artista e estava focada no trabalho. “Eu acho que nós somos dois adultos, temos maturidade suficiente para entender todo o processo, o que foi dito, o que aconteceu”, disse ela em entrevista ao programa ‘MesaCast’.

“Se a conversa vier a acontecer, que seja de uma maneira natural, mas, diante de tudo que foi visto e até essa relação de nora e sogra, não vejo muitas alternativas não para um relacionamento”, completou.