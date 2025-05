BBB 25: finalista se junta a baianos e atinge 1 milhão de seguidores

O brother conquistou mais de um milhão de seguidores no Instagram - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Guilherme Vilar já conquistou seu primeiro milhão antes da grande final do BBB 25. Disputando o prêmio de R$ 2,72 milhões contra Renata e João Pedro, o brother atingiu a marca de mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 22.

A conquista foi celebrada pelos administradores da conta de Guilherme, que fizeram um post especial em comemoração. “SOMOS 1 MILHÃO! Dá pra acreditar que existem 1 milhão de caranguejos nessa corda? E estamos segurando firme e com o coração cheio de orgulho de tudo que Gui construiu até aqui”, escreveram.

Os administradores do perfil do rapaz ainda pediram para o público continuar voltando no site do BBB, a fim de tornar o rapaz campeão do reality. “Agora estamos vibrando por essa conquista, mas o foco no Gshow continua! Em breve, queremos estar vibrando por #GuiCampeão! Logo hoje, no dia da final: ISSO SÓ PODE SER UM SINAL”, concluíram.

Outros milionários

Entretanto, Guilherme não é o primeiro integrante do grupo pipoca a conquistar a marca de mais de 1 milhão de seguidores. Além dele, Aline Patriarca, Vinicius Nascimento e Renata Saldanha também possuem milhões de seguidores em seus perfis oficiais.

A baiana Aline Patriarca foi a primeira participante do reality a se tornar milionária nas redes sociais, no final de janeiro. Atualmente, a ex-policial militar conta com mais de 2 milhões e 200 mil pessoas acompanhando suas publicações.

Dupla de Aline no programa, Vinícius conquistou seu primeiro milhão logo após sua saída. Ele chegou a agradecer os internautas e declarou seu amor por eles. “Nada do que eu escreva aqui vai traduzir o que estou sentindo! Meu coração transborda gratidão e alegria em ver tanta gente que gosta de mim e acompanhou essa jornada dentro do BBB, e hoje faz parte dessa multidão que transborda amor”, escreveu.

A terceira a entrar na lista dos pipocas milionários foi Renata Saldanha, que disputa o prêmio com Guilherme. A bailarina possui 1 milhão e 100 mil seguidores em seu perfil oficial, que tinha menos de 10 mil quando ela entrou no reality show.