Aline Patriarca reflete sobre ausência na final do BBB: "Fui fiel"

Aline Patriarca foi a 12ª eliminada do reality - Foto: Divulgação

A baiana e ex-BBB Aline Patriarca revelou, em entrevista exclusiva para o Portal A TARDE, que sua torcida para campeão do programa vai para Guilherme. A final do reality show acontece na noite desta terça-feira, 22, logo após a novela Vale Tudo.

"Minha torcida vai para o Guilherme, que é uma pessoa incrível, e desde o primeiro momento, o escolhi como dupla, caso não tivesse entrado com o Vinicius no BBB. Guilherme é um homem íntegro, e a relação que ele tem com dona Delma, demonstra o quanto ele é uma pessoa merecedora de chegar onde chegou", disse.

"Todos são merecedores de estar na final. A trajetória de cada um deles expressa o quanto lutaram por isso", completou Aline.

O público vai escolher entre Guilherme, João Pedro ou Renata para sair como vencedor ou vencedora do BBB 25. Pelo segundo ano consecutivo, os finalistas são todos Pipocas.

Eliminação de Aline Patriarca do BBB

Questionada se poderia ter feito diferente para conseguir chegar na final, Aline destacou que não mudaria suas atitudes. "⁠Eu não teria feito nada diferente. Eu tenho muita fé em Deus, e acredito que as coisas acontecem como precisam ser. Eu fui fiel a mim, e ao que eu acredito", concluiu.

Aline foi a eliminada do décimo paredão do BBB 25. Em um paredão com recorde de votos, a sister disputou a preferência do público com Diego Hypólito e Maike Cruz. Em um embate acirrado, Aline recebeu 51,73% dos votos, enquanto Mike teve 47,34% e Diego 0,93%. Ao todo, o paredão recebeu 209.254.975 votos e foi o recorde da temporada.