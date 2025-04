BBB 25: Aline se declara para Vinícius após eliminação do amigo

Aline Patriarca e Vinícius Nascimento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A baiana Aline Patriarca se declarou para o amigo Vinícius Nascimento depois que ele foi eliminado do BBB 25, da TV Globo, na noite desse domingo, 13. Ela fez uma publicação no Instagram relembrando momentos que viveu dentro do reality show com o amigo

“Vinicius foi eliminado e, sinceramente, ainda tô tentando encontrar palavras. Foi um privilégio ser dupla desse cara único, nos escolhemos! Um presente mesmo. Desde o primeiro dia, eu soube que tinha ali alguém que iria comigo até o fim, não importava o que viesse. A gente se entendeu no olhar, no silêncio, na correria, no riso, na estratégia e até quando a gente discordava, tinha respeito”, escreveu Aline.

Ela afirmou que não entraria novamente em um reality show sem Vinícius. “Nossa conexão era única. E isso não se troca, não se inventa, não se força. A nossa amizade vai muito além do jogo. É coisa da vida. É lealdade, é afeto, é torcida que continua aqui fora. Ele foi gigante. E eu sigo aqui com o coração apertado, mas com a certeza de que ele vai brilhar ainda mais, onde ele quiser, como ele quiser”, seguiu.

Meu campeão, meu orgulho. Te amo, Vinícius. Obrigada por tudo. Por cada segundo. Aline Patriarca - ex-BBB

Eliminação

Vinícius foi o 18º eliminado do BBB 25. Ele deixou a casa após receber 52,69% dos votos do público no 16º Paredão da edição.

Renata ficou em segundo lugar na votação e teve 46,23% dos votos. Vitória Strada ficou em terceiro, com 1,08% dos votos para deixar a casa.

No total, foram contabilizados 136.259.718 votos.