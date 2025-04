Recordes do BBB: rejeições, favoritismo e paredões históricos

O programa foi marcado por paredões, provas de resistência e premiações históricas para os participantes. - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Do alto dos seus 25 anos, o BBB já acumulou uma série de recordes ao longo de todas as suas edições. Principal reality show da TV Globo, o programa foi marcado por paredões, provas de resistência e premiações históricas para os participantes.

Um destes recordes chegou até a entrar no Guinness World Records, livro que marca os maiores feitos mundiais, recebendo o título de maior votação de um programa de televisão no mundo.

Vale reforçar que as torcidas dos participantes são as principais responsáveis pelos marcos históricos, pois elas se empenham em defender o participante nas redes sociais e chegam a puxar mutirões de votos na rede social ‘X’, vista como um dos principais meios de informações sobre o programa.

Participantes com maior rejeição na história do BBB

1 - Karol Conká

Participante do BBB 21, Karol Conká lidera a lista de participantes mais rejeitados do programa. A cantora saiu do reality com a porcentagem de 99,17%, devido ao seu comportamente polêmico, especialmente com a influenciadora Juliette e o ator Lucas Penteado, que chegou a apertar o botão de desistência.

2 - Nego Di

Colega de confinamento de Karol Conká, o humorista Nego Di foi o segundo participante mais rejeitado da história do programa da TV Globo. Ele fazia parte do grupo da cantora e também participou de alguns episódios polêmicos ao lado dela, deixando a casa com 98,76% dos votos.

3 - Viih Tube

Outra participante do BBB 21 que recebeu a rejeição do público foi a influenciadora Viih Tube. A loira ficou quase dois meses sem ir ao paredão, mas recebeu 96,69% dos votos ao disputar sua permanência na casa.

4 - Aline dos Santos

Uma das primeiras participantes do Big Brother Brasil a ser rejeitada pelos telespectadores, Aline do Santos deixou a quinta edição do programa com 95% de rejeição. Ela disputou um paredão duplo com a atriz Grazi Massafera, que ganhou o segundo lugar do BBB 5.

5- Camilla Maia

Em 2025, quem entrou para o Top 5 dos rejeitados foi a trancista Camilla Maia, que fazia dupla com sua irmã, Thamires. Ela foi duramente criticada nas redes sociais por sua postura com a atriz Vitória Strada dentro da casa, saindo com 94,67% dos votos.

Participante que mais enfrentou paredões

Líder absoluto neste ranking, Babu Santana ficou marcado como o participante que mais enfrentou paredões na história do reality show. O ator, que entrou no BBB 20 como integrante do grupo ‘Camarote’, passou por 10 disputas e saiu no último paredão da edição, contra Thelma Assis, vencedora da edição, e Rafa Kalimann.

Recordes de votação no Big Brother Brasil

1- Prior x Manu x Mari

Citado anteriormente no texto, o Big Brother Brasil entrou para o livro dos recordes com a quantidade de votos em um único paredão, em 2020, que marcou a saída do arquiteto Felipe Prior, com 56,73% dos votos. Ele enfrentava a disputa contra a cantora Manu Gavassi e a influenciadora Mari Gonzalez, que totalizou 1,5 bilhão de votos.

2 - Juliette x Rodolffo x Sarah

O BBB 21 também não ficou para trás e registrou o segundo maior paredão da história do programa. A disputa aconteceu entre a campeã da edição, Juliette, o cantor sertanejo Rodolffo e Sarah Andrade. Ao total foram computados 654 milhões de votos, eliminando Sarah com 76,76%.

3 - Carla Diaz x Fiuk x Rodolffo

Ainda no BBB 21, outro paredão que rendeu grande números foi o de Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo. A atriz perdeu a disputa contra os cantores e levou 44,96% dos 535 milhões de votos computados.

Participante que mais ganhou provas do líder

1 - Kadu Parga (BBB 10)

Kadu foi o primeiro brother a vencer 5 provas do líder dentro do Big Brother Brasil. Participante da décima edição do reality show, o rapaz entrou para um marco histórico do programa e conseguiu chegar até a final, ganhando o terceiro lugar na disputa contra Fernanda e Marcelo Dourado, que ficaram, respectivamente, com o segundo lugar.

2 - Lucas Henrique / Buda (BBB 24)

Quem também se igualou ao marco de Kadu foi o participante da 24ª edição, Lucas Henrique, conhecido como Buda. O rapaz venceu cinco provas ao longo do reality, mas deixou a casa semana antes da grande final, com 64,69% da média dos votos.

3 - Maike (BBB 25)

Participante deste ano, Maike foi quem conquistou o terceiro lugar na lista dos maiores recordistas de provas do BBB. Entretanto, o rapaz não ganhou o favoritismo do público e deixou o programa com 49,12% dos votos.

4- João Pedro (BBB 25)

João Pedro, que chegou ao top 4 da edição 2025, conquistou quatro provas do líder, sendo líder três vezes consecutivas.



O rapaz entrou no programa com o irmão gêmeo como dupla, o João Gabriel. Os dois protagonizou diversos momentos hilários, entre eles o famoso "cumprimento do narizinho".

Participante que mais ganhou provas do anjo

1 - Dhomini (BBB 3)

Campeão do BBB 3, Dhomini foi o primeiro participante a vencer mais provas do anjo na história do reality show da TV Globo. O rapaz ganhou cinco vezes a disputa e pode receber recados especiais da família.

2- Matteus Amaral (BBB 24)

Outro brother que também recebeu cinco mensagens especiais foi Matteus Amaral, que chegou a ir para a final do programa, mas perdeu a disputa contra Davi Brito, que se consagrou como campeão da 24ª edição.

Participante que ficou mais tempo na xepa

Beatriz Reis entrou para a história do Big Brother Brasil ao bater o recorde de participante que permaneceu mais tempo na Xepa do reality show. A ex-vendedora ambulante participou do BBB 24 e completou 17 semanas comendo goiabada e rabada com os colegas, sendo levada apenas três vezes para o VIP. Ela também chegou próximo ao final do programa, mas foi eliminada com 82,61% na disputa contra Davi Brito e Isabelle Nogueira.

O participante mais favorito do Big Brother Brasil

Líder absoluta nessa categoria, Juliette Freire foi eleita como a participante mais favorita na história do Big Brother Brasil. A ex-maquiadora venceu a disputa contra Fiuk e Camilla De Lucas e conquistou 90,15% dos 633 milhões de votos.

O sucesso da sister foi tão grande que ela saiu do programa com mais de 24 milhões de seguidores e uma torcida engajada, chamada de “cactos”. O sucesso segue até hoje e a famosa chegou a ser eleita como uma das personalidades mais influentes da web pela revista Forbes, em 2025.

O que os participantes mais amados e odiados têm em comum?

É importante ressaltar que, apesar dos índices de rejeição e favoritismo, os participantes mais amados e odiados do programa tem um ponto principal em comum: o engajamento dos telespectadores e internautas que acompanham fielmente o programa.

A mobilização das torcidas é um dos maiores medidores da régua de amor e ódio. Os fãs criam comunidades e grupos destinados à votação do reality, consagrando uma pessoa como campeã ou eliminada com grande índice de rejeição, como aconteceu com Juliette Freire e Karol Conká, participantes da 21ª edição do programa.

Entretanto, esse engajamento tem diminuído ao longo dos anos e o BBB 25 é prova disto. A 25ª edição do programa da TV Globo registrou um dos piores índices de audiência e tem causado medo nos diretores do reality, que cogitam dar um fim no Big Brother Brasil.

Então nos resta pensar: Será que teremos novos recordes na próxima edição?