FIM DE UMA ERA? Globo cogita acabar com o Big Brother Brasil, diz colunista Números do BBB 25 não têm agradado a direção da Globo Por Redação 03/04/2025 - 17:37 h

Os diretores do canal não estão satisfeitos com os números do reality - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Fechar

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR