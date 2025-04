Maike rompe o silêncio sobre suposto assédio no BBB 25

Maike e Renata no BBB 25 - Foto: Reprodução | TV Globo

Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias foi a acusação de assédio contra Maike, que foi eliminado do BBB 25 na noite dessa quinta-feira, 10. O nadador decidiu se pronunciar sobre a polêmica envolvendo Renata. Ele mordeu e puxou o cabelo da bailarina.

O ex-BBB respondeu uma nota de repúdio publicada pela equipe de Renata. O rapaz se desculpou e assumiu o erro. “Sinto muito pelos nossos últimos momentos na casa terem sido marcados por uma atitude negativa da minha parte”, iniciou.

Maike completou: “Errei e peço perdão por isso. Esse comportamento não define o imenso respeito, admiração e carinho que tenho por você! Você é uma mulher incrível e estarei torcendo muito por você aqui fora!”.

Pronunciamento da equipe de Renata

A equipe de Renata publicou uma nota de repúdio dizendo que Maike ultrapassou os limites físicos e emocionais, mesmo com a bailarina dizendo “não”. “Renata expressou claramente seu incômodo com as atitudes de Maike, que ultrapassaram seus limites físicos e emocionais, mesmo após um ‘não’ direto”, iniciaram.

O pronunciamento segue: “Sabemos que esse tipo de situação, infelizmente, é vivenciada por muitas mulheres — quando o desconforto é silenciado, relativizado ou confundido com afeto. Por isso, esse não é um tema que pode ser tratado de maneira leviana”.

Leia a nota de repúdio na íntegra: