Maike, MC Guimê e +: relembre casos de assédio no BBB

Uma polêmica tomou conta da reta final do BBB 25. Os ânimos ficaram agitados na casa, na madrugada dessa quinta-feira, 10, depois que brothers receberam um cooler com bebidas e Maike acabou passando do ponto ao fazer uma brincadeira com Renata, sua atual affair dentro do reality show.

O rapaz acabou puxando o cabelo, segurando no pescoço e mordendo o braço da dançarina, que pediu diversas vezes para ele parar. Ele chegou a receber cerca de 12 notificações de atenção da produção do programa, que estava de olho no casal durante a celebração.

“Tomei 12 atenções! Não fiz nada, velho!”, reclamou o esportista. “12 hoje? Caralh*!”, se surpreendeu Guilherme. “A produção hoje tava atenta! Vou até parar, não vou falar mais nada. Não aguento mais, véi. Tomei até estalecada”, confessou Maike.

A atitude dele acabou repercutindo negativamente nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas, que pediram a expulsão do brother, já que agressão é uma das condições eliminatórias do programa.

Mas se engana quem pensa que esse é o primeiro caso do tipo que acontece na casa mais vigiada do Brasil.

Relembre outros casos que aconteceram no BBB e foram considerados assédio:

MC Guimê e Antônio Cara de Sapato - BBB 23

No BBB 23, os participantes MC Guimê e Antônio “Cara de Sapato” foram expulsos do reality após cometerem ato libidinoso contra a mexicana Dania Mendez — participante do reality show "La casa de los famosos" que realizava, à época, uma espécie de intercâmbio entre programas — durante uma festa realizada no confinamento.

Os dois foram investigados pelo crime de importunação sexual. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que MC Guimê apalpa as nádegas de Dania e também seus seios e em que Cara de Sapato tenta restringir os movimentos da estrangeira para beijá-la.

Daniel Echaniz - BBB 12

Em 2012, o participante Daniel Echaniz foi expulso após ter cometido relações sexuais com outro jogador enquanto ela estava bêbada e desacordada. O caso se configura como estupro, mas a TV Globo disse que Echaniz foi expulso por “comportamento inadequado”. Ele foi absolvido pela justiça.

Petrix Barbosa - BBB 20

Em 2020, o BBB teve dois casos de assédio que não terminaram em expulsão. No começo do programa, o participante do Camarote Petrix Barbosa tocou os seios de Bianca Andrade (Boca Rosa) enquanto ela estava bêbada durante uma festa.

A produção do BBB consultou uma maquiadora sobre o ocorrido, mas não atrapalhou com a paciência. A decisão acabou ficando para o público, que eliminou o jogador na segunda semana.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, recebeu um depoimento do irmão dias após a eliminação. Não há mais informações sobre o processo.

Pyong Lee - BBB 20

Na mesma edição, outro participante do Camarote provocou revolta nas redes sociais após ser acusado de assédio. Também durante uma festa, Pyong Lee tentou beijar Marcela três vezes e foi visto tocando uma irmã, que estava bêbada, nas costas e nas pernas.

A mesma delegacia que investigou Petrix disse na época que iria apurar o caso de Pyong.